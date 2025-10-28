BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Höhere Aktivität 28.10.2025 13:24:40

BNP Paribas-Aktie ungeachtet dessen schwächer: Investmentbank und Retail-Geschäft lassen Gewinne sprudeln

BNP Paribas-Aktie ungeachtet dessen schwächer: Investmentbank und Retail-Geschäft lassen Gewinne sprudeln

BNP Paribas hat im dritten Quartal von einer höheren Aktivität im Investmentbanking und einer anhaltenden Erholung im Retail-Geschäft profitiert.

Die französische Bank BNP Paribas steigerte Gewinn und Ertrag. Der Anstieg fiel aber nicht so stark aus wie von Analysten erwartet.

Der Nettogewinn stieg um 6,1 Prozent auf 3,04 Milliarden Euro. Die Erträge legten um 5,3 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro zu. Die Kosten stiegen um 5,5 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro, was teilweise der Integration von Axa Investment Managers geschuldet war.

Analysten hatten in einem vom Konzern selbst veröffentlichten Konsens mit einem Gewinn von 3,09 Milliarden Euro und Erträgen von 12,8 Milliarden Euro gerechnet.

Für das Gesamtjahr hat sich die Bank einen Gewinn von mehr als 12,2 Milliarden Euro vorgenommen.

Die Analysten der Citigroup sprachen bei BNP von einem enttäuschenden Vorsteuergewinn im dritten Quartal. Insgesamt habe die Entwicklung in dem Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, hieß es von der RBC. Allerdings habe die französische Bank sowohl den Ausblick für das laufende Jahr als auch die Ziele für 2026 bestätigt.

Im EURONEXT-Handel gibt die BNP-Aktie dennoch zeitweise 2,88 Prozent auf 67,20 Euro ab.

DOW JONES / LONDON/PARIS (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BNP Paribas-Aktie kaum verändert: BNP Paribas verdient im Quartal mehr als prognostiziert
BNP Paribas-Aktie stürzt ab: US-Gerichtsurteil weckt Rekordstrafen-Angst
BNP Paribas-Aktie leichter: Kreditvergabe an Verteidigungsunternehmen künftig flexibler

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten