BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
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02.11.2026 14:36:58
BNP Paribas ernennt Leiter für neuen Bereich Investment Banking Schweiz
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Die französische Grossbank baut ihr Investment-Banking-Geschäft in der Schweiz aus. Der neuernannte Leiter soll den Bereich mit besonderem Fokus auf das Beratungsgeschäft führen.
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