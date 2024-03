BNP PARIBAS Group: Share buyback - declaration of transactions in own shares from 11 March to 15 March 2024

BNP Paribas share buyback programme

Declaration of transactions in own shares

from March 11, 2024 to March 15, 2024

Press release

Paris, 18 March 2024

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares * Market (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/03/2024 FR0000131104 27,881 59.0268 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/03/2024 FR0000131104 146,019 59.0642 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/03/2024 FR0000131104 31,244 59.0041 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/03/2024 FR0000131104 303,856 59.0568 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/03/2024 FR0000131104 27,863 59.6754 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/03/2024 FR0000131104 138,596 59.8085 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/03/2024 FR0000131104 31,882 59.6623 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/03/2024 FR0000131104 309,590 59.7615 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/03/2024 FR0000131104 27,851 61.4064 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/03/2024 FR0000131104 118,599 61.3909 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/03/2024 FR0000131104 32,794 61.4168 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/03/2024 FR0000131104 315,756 61.3876 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 14/03/2024 FR0000131104 28,762 61.0604 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 14/03/2024 FR0000131104 155,997 60.8051 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 14/03/2024 FR0000131104 34,980 61.0731 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 14/03/2024 FR0000131104 280,261 60.7872 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/03/2024 FR0000131104 29,447 60.7087 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/03/2024 FR0000131104 123,881 60.9759 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/03/2024 FR0000131104 35,323 60.7542 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 15/03/2024 FR0000131104 304,349 60.8657 XPAR * Four-digit rounding after the decimal TOTAL 2,504,931 60.3725

The description of the share buyback programme is available on BNP Paribas’s website:

https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/regulated-information

