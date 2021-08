BNP Paribas Gruppe in Österreich hat einen neuen Chef - BNP-Aktie in Grün

Paul van Oorschot löste Jean Klageneck als neuer Vorsitzende der BNP -Zweigstelle in Österreich ab, teilte die Bank am Montag mit. Mit der neuen Leitung soll die Präsenz der Bank in Österreich in allen Geschäftsbereichen ausgebaut und das Produktportfolio erweitert werden. Der Fokus liege hierbei auf heimischen Firmen- und institutionellen Kunden.

Im Pariser Handel zeigte sich die BNP-Aktie letztlich 1,17 Prozent fester bei 52,71 Euro.

APA