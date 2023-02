BNP Paribas mit Umsatzsteigerung, höheren Zielen 2025, Aktienrückkauf

Von Ed Frankl

PARIS (Dow Jones)--BNP Paribas hat im vierten Quartal unter dem Strich etwas weniger verdient, aber die Erträge dank höherer Nettozinserträge gesteigert. Die französische Bank hat die Ziele für 2025 angehoben und einen Aktienrückkauf in Höhe von 5 Milliarden Euro angekündigt. Für 2022 sollen die Aktionäre eine Dividende von 3,90 Euro je Aktie erhalten.

Der Nettogewinn sank im Schlussquartal auf 2,15 Milliarden Euro von 2,31 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Die Gesamterträge stiegen um 7,8 Prozent auf 12,11 Milliarden Euro. Haupttreiber waren die Nettozinserträge, die im Quartal um 16 Prozent zulegten.

Sowohl Gewinn als auch Gesamterträge waren leicht unterhalb der Konsenserwartungen in einer Factset-Umfrage. Die Analysten hatten im Schnitt mit einer Steigerung des Nettogewinns auf 2,34 Milliarden Euro und Gesamterträgen von 12,19 Milliarden Euro gerechnet.

Im Segment Corporate & Institutional Banking legten die Erträge um 18 Prozent zu, alle Geschäftssegmente verzeichneten zweistellige Zuwachsraten.

Die Provisionseinnahmen gingen jedoch um 5,9 Prozent auf 2,75 Milliarden zurück.

Für den Zeitraum 2022 bis 2025 setzt sich die BNP Paribas SA nun höhere Ziele. Der Nettogewinn soll im Schnitt im Zeitraum um mehr als 9 Prozent steigen, der Gewinn je Aktie um mehr als 12 Prozent, die Rendite auf das materielle Eigenkapital (tangible equity) soll 2025 etwa 12 Prozent betragen.

Die Bank will 2023 über zwei Tranchen von Aktienrückkäufen 5 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückgeben, davon 4 Milliarden Euro im Zusammenhang mit dem jüngst abgeschlossenen Verkauf der Bank of the West.

BNP Paribas hat laut Mitteilung die Europäische Zentralbank um Erlaubnis für die erste Tranche von 2,5 Milliarden Euro gebeten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2023 01:37 ET (06:37 GMT)