BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
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23.07.2026 11:38:26
BNP Paribas reports 33% jump in Q2 profit as equity trading hits record
Lender’s revenue rises 12% year on year, above expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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