RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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30.04.2026 06:23:32
BNP Paribas reports 9% rise in Q1 profit, investment bank stutters
The bank has reported a more modest 2.5% rise in trading revenues, with fixed income, currencies and commodities broadly stable.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|BNP Paribas S.A.
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|RISE Inc.
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