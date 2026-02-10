BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|
10.02.2026 05:55:51
BNP Paribas rolls out donor-advised platform in Singapore for ultra-wealthy
BNP Paribas Bridge Foundation provides a structured framework for charitable giving as philanthropy hub ambitions grow
