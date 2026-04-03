BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
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03.04.2026 09:01:24
BNP Paribas Schweiz hat den Kompass neu ausgerichtet
Die französische Grossbank hat die Neuausrichtung ihrer Schweizer Aktivitäten auf der Wealth Management-Seite abgeschlossen und setzt künftig verstärkt auf Wealth Management sowie das Geschäft mit Schweizer Unternehmern. Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist insbesondere das Kreditgeschäft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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