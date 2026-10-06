BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|
06.10.2026 13:53:50
BNP Paribas stellt Schweizer Führung neu auf
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Bei BNP Paribas Asset Management kommt es zu einem grösseren Führungswechsel. Frederick Widl übernimmt auf Anfang 2027 die Leitung. Gleichzeitig rücken drei weitere Führungskräfte auf, während zwei langjährige Manager in den Ruhestand treten.
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