BNP Paribas vows more cost cuts after profit tops forecast
BNP reported net income of 2.97 billion euros (S$4.46 billion) for the three months ending in DecemberWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.02.26
|BNP Paribas-Aktie steigt: Starkes Q4 treibt Jahresergebnis - Ausblick optimistisch (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|05.02.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|93,94
|1,99%
|BNP Paribas (spons. ADRs)
|46,60
|1,75%
|Top's Inc. Registered Shs
|1 122,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.