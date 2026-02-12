|
BNR Udyog informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
BNR Udyog hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,600 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 6,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.
