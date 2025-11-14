BNR Udyog: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BNR Udyog hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,240 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74,83 Prozent auf 1,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at