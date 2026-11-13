BNR Udyog zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BNR Udyog präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BNR Udyog ein Ergebnis je Aktie von -0,260 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at