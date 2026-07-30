Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,56 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units 160,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 157,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at