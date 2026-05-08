Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren 2,73 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 163,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 155,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at