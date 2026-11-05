Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,47 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,770 CAD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,59 Prozent auf 159,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 160,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at