Boat Rocker Media hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,210 CAD. Im Vorjahr waren 0,810 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 436,17 Millionen CAD gegenüber 203,96 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at