IGER Aktie
WKN DE: A3EQ86 / ISIN: JP3100900004
|
07.02.2026 12:30:00
Bob Iger Couldn't Save Disney's Stock. Can New CEO Josh D'Amaro?
Three CEOs have shaped Walt Disney (NYSE: DIS) over its 100-year history.Visionary Walt Disney ran the company from 1923 to 1966. His brother, Roy O. Disney, who was instrumental in managing Disney's finances and making sure Walt's big ideas didn't bankrupt the company, came out of retirement to hold everything together after Walt's passing and fulfill his dream of opening Walt Disney World.The deepest period of uncertainty came between Roy's passing in 1971 and Michael Eisner's stepping in as CEO in 1984, alongside Frank Wells as COO and president.
