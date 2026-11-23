BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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23.11.2026 06:50:38
Bob statt BVB: Rheinmetall steigt bei Buckwitz und Co. ein
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Ende der umstrittenen Sponsoringpartnerschaft mit Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) steigt der Rüstungskonzern Rheinmetall bei den deutschen Rennrodlern, Bobpiloten und Skeletoni ein. Die neue Partnerschaft mit dem nationalen Bob- und Schlittenverband (BSD) soll heute bei der traditionellen Saisoneröffnungs-Pressekonferenz des Verbands in Herzogenaurach verkündet werden.
Erst am Freitag vor einer Woche hatten Borussia Dortmund und Rheinmetall mitgeteilt, dass der im Sommer 2027 auslaufende Vertrag nach dann drei Jahren nicht verlängert wird. Die Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Unternehmen sorgte von Beginn an für Widerstand in der BVB-Fanszene.
Die Entscheidung über das Ende der Partnerschaft sei einvernehmlich getroffen worden, hieß es. Ausschlaggebend war die anhaltende Kritik der BVB-Fans an der Zusammenarbeit, hatte der Verein eingeräumt. "Wir kennen die Kritik unserer Mitglieder und von Teilen der Fans", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Dies sei bei den Gesprächen mit Rheinmetall berücksichtigt worden.
Unter dem Dach des BSD stehen neben den Bobpiloten um Lisa Buckwitz, Laura Nolte und Francesco Friedrich auch die Rennrodler wie Felix Loch und Max Langenhan sowie die Skeletonfahrer mit ihrem Cheftrainer Christian Baude. Der Weltcup-Auftakt für Bob und Skeleton ist am kommenden Wochenende in Altenberg. Die Rennrodler starten in Winterberg ebenfalls mit einem Heimspiel in die Wintersaison./dj/DP/zb
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