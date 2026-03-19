Bobs Discount Furniture: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bobs Discount Furniture hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bobs Discount Furniture 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 648,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 599,8 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,930 USD, nach 0,670 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,37 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at