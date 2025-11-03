BOC International (China) legte Quartalsergebnis vor

BOC International (China) hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat BOC International (China) mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 37,19 Prozent gesteigert.

