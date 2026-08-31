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31.08.2026 06:31:29
BOC International (China) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BOC International (China) stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,14 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 843,8 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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