Bodal Chemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bodal Chemicals lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bodal Chemicals 0,430 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bodal Chemicals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,90 Milliarden INR im Vergleich zu 4,43 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at