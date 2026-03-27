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Zahlen sorgen für Druck 27.03.2026 16:44:00

Bodenbildung nach Kursbeben: KONTRON-Aktie lockt erste Schnäppchenjäger an

Bodenbildung nach Kursbeben: KONTRON-Aktie lockt erste Schnäppchenjäger an

KONTRON steigert zwar den Gewinn deutlich, bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie reagiert zunächst mit Verlusten, zeigt zuletzt aber eine Erholung.

• Umsatz rückläufig, Gewinn und Profitabilität deutlich verbessert
• Ausblick für 2026 unter Analystenerwartungen trotz wachsendem Auftragsbestand
• Aktie schwankt stark - Rückkaufprogramm könnte kurzfristig stützen

KONTRON verfehlt Erwartungen

Der österreichische Technologiekonzern KONTRON hat zwar einen deutlichen Gewinnanstieg erzielt, konnte damit jedoch die Erwartungen am Markt nicht erfüllen. Sowohl das operative Ergebnis als auch der Ausblick für 2026 blieben hinter den Prognosen der Analysten zurück.

Im vergangenen Geschäftsjahr sank der Umsatz um knapp fünf Prozent auf etwas über 1,6 Milliarden Euro. Hintergrund ist unter anderem der weitgehende Verkauf der Modulsparte Jumptec sowie die strategische Ausrichtung auf margenträchtigere Geschäftsfelder. Gleichzeitig verbesserte sich die Profitabilität deutlich: Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um 15 Prozent auf 220,5 Millionen Euro, während der Gewinn unter dem Strich - auch durch die Abspaltung eines Geschäftsbereichs - auf 141 Millionen Euro zulegte.

Trotz eines wachsenden Auftragsbestands, der von rund 2,1 auf etwa 2,5 Milliarden Euro kletterte, zeigte sich der Ausblick verhalten. Für 2026 plant das Unternehmen einen Umsatz zwischen 1,75 und 1,8 Milliarden Euro sowie ein Ebitda von rund 225 Millionen Euro. Analysten hatten hier teilweise höhere Werte erwartet. Langfristig bleibt das Management jedoch ambitioniert und strebt bis 2030 einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 420 Millionen Euro an.

KONTRON-Aktie im Fokus

Das sorgte am Donnerstag für Druck auf den Aktienkurs. Die Aktie verlor im XETRA-Handel zeitweise deutlich und gehörte zu den schwächsten Werten im SDAX. Bereits zuvor war der Kurs ohne klaren Auslöser stark eingebrochen. Am Freitag setzten die Anteilsscheine nun aber zu einer Erholung an: Die KONTRON-Aktie legt zeitweise 5,92 Prozent auf 19,13 Euro zu.

Analysten bewerten die Entwicklung differenziert: Während die schwächeren Umsätze kritisch gesehen werden, wird die gestiegene Profitabilität positiv hervorgehoben. Auch die langfristigen Wachstumsziele stoßen auf Zustimmung. Kurzfristig könnte das angekündigte Aktienrückkaufprogramm, bei dem bis zu 2,9 Millionen Aktien für maximal 50 Millionen Euro erworben werden sollen, unterstützend wirken.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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