31.10.2026 10:49:39

Bodensee soll erste Elektro-Fähre bekommen

KONSTANZ (dpa-AFX) - Auf einer der wichtigsten Fährverbindungen am Bodensee sollen künftig weniger Dieselabgase entstehen: Die Autofähre zwischen Konstanz und Meersburg könnte bald elektrisch fahren. Die Stadtwerke Konstanz wollen das Fährschiff "Tábor" auf einen batterieelektrischen Antrieb umrüsten. Dafür haben sie beim Bund einen Förderantrag eingereicht, wie das Unternehmen mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Das Gesamtvolumen des Vorhabens liegt demnach bei rund zwölf Millionen Euro. Bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten sollen durch den Bund übernommen werden. Eine Entscheidung über den Antrag steht allerdings noch aus. Erst nach einer Förderzusage und weiteren Beschlüssen können die Stadtwerke über die Umsetzung entscheiden.

Die "Tábor" erbringt nach Angaben der Stadtwerke fast ein Drittel der Verkehrsleistung auf der Fährverbindung zwischen Konstanz und Meersburg. "Mit der Elektrifizierung des Schiffs könnte der Dieselverbrauch der Fähr-Flotte künftig deutlich reduziert werden", erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Reuter.

Umbau und Ladeinfrastruktur geplant

Für den elektrischen Betrieb sind Batteriesysteme mit einer Speicherkapazität von rund 3,6 Megawattstunden vorgesehen. Außerdem sollen die Energieverteilung an Bord erneuert und weitere technische Anlagen angepasst werden. Die bisherigen Dieselmotoren zur Stromerzeugung sollen im regulären Betrieb durch Batterien ersetzt werden.

Auch am Fährhafen Konstanz-Staad ist eine neue Ladeinfrastruktur geplant. Während die Autos auf- und abgeladen werden, soll das Schiff innerhalb weniger Minuten Strom aufnehmen. Ein stationärer Batteriespeicher an Land soll dabei die begrenzte Leistung des Stromnetzes ausgleichen. Zusätzlich ist eine Ladeeinrichtung am Nachtliegeplatz vorgesehen.

Umfassende Modernisierung

Die 2004 in Betrieb genommene Fähre soll im Zuge des Projekts umfassend modernisiert werden. Die Fähre "Tábor" sei technisch und wirtschaftlich ein leistungsfähiges Schiff, das noch viele Jahre eingesetzt werden solle, so die Stadtwerke weiter.

Auf der für Pendler und Touristen wichtigen Verbindung verkehren sechs Fährschiffe. Der Seetörn von 15 Minuten erspart einen Umweg von rund 70 Kilometern. Mit der "Richmond" ist schon ein Schiff mit alternativem Antrieb unterwegs. Die im Oktober 2023 in Dienst gestellte Fähre wird von zwei Gasmotoren angetrieben, die mit verflüssigtem Bio-Erdgas (LNG) laufen./bak/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:42 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen