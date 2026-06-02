Bodhi Tree Multimedia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bodhi Tree Multimedia hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,05 Prozent auf 349,6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 402,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,440 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 29,63 Prozent auf 1,16 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 890,98 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at