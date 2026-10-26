Bodhtree Consulting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bodhtree Consulting hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 22,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at