Bodhtree Consulting: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bodhtree Consulting hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 INR, nach 0,440 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 55,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bodhtree Consulting 40,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at