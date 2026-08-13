Bodhtree Consulting: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bodhtree Consulting hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bodhtree Consulting mit einem Umsatz von insgesamt 19,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at