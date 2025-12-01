Bodyflight Sweden Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bodyflight Sweden Registered ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bodyflight Sweden Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,140 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,5 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at