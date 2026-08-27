Bodyflight Sweden Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bodyflight Sweden Registered lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 99,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bodyflight Sweden Registered 5,8 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at