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22.06.2026 11:53:17
BoE dilutes stablecoin rules with plan for £40bn issuer limit
Proposed regulations would no longer restrict holdings by individuals and companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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