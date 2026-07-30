Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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30.07.2026 17:41:45
BoE holds rates at 3.75% as it waits to see impact of Iran war
Monetary Policy Committee split six to three, with key voters more confident that underlying price pressures are recedingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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