Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
19.10.2026 06:00:15
BoE scrutinises Barclays over claim traders misrepresented private credit exposure
Regulator received complaint that UK lender understated the risk of derivatives it used to finance private credit loansWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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