BOE Technology Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BOE Technology Group hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat BOE Technology Group mit einem Umsatz von insgesamt 56,62 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,21 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 2,73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at