BOE Technology Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BOE Technology Group hat am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 HKD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,55 Milliarden HKD – ein Plus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BOE Technology Group 54,10 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at