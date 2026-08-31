BOE Technology Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BOE Technology Group stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BOE Technology Group ein EPS von 0,050 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat BOE Technology Group im vergangenen Quartal 60,00 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BOE Technology Group 54,68 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at