Keine Veränderung 19.03.2026 13:59:00

BoE-Zinsentscheid: Britische Notenbank lässt Leitzins unverändert

BoE-Zinsentscheid: Britische Notenbank lässt Leitzins unverändert

Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten.

Angesichts der wachsenden Inflationsgefahren durch die Folgen des Iran-Kriegs wurde Handlungsbereitschaft signalisiert. Der Leitzins liegt weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

Das Protokoll der Sitzung zeugte allerdings von einem Stimmungsumschwung innerhalb der Notenbank. Schließlich hat der Iran-Krieg zu einem deutlichen Anstieg der Preise für Rohöl- und Erdgas geführt. Dies dürfte zu einem Anstieg der Inflation führen. Die Aussage in der Mitteilung, dass die Zinsen voraussichtlich weiter sinken werden, wurde gestrichen.

Vielmehr haben die geldpolitischen Entscheidungsträger die Tür für mögliche Zinserhöhungen geöffnet. Gouverneur Andrew Bailey warnte, die Geldpolitik müsse "auf das Risiko anhaltender Auswirkung auf die britische Verbraucherpreisinflation reagieren". In einer separaten Erklärung fügte er hinzu: "Was auch immer geschieht, unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent zurückkehrt." Die Inflationsrate hatte im Februar - also vor dem Krieg - bei 3,0 Prozent gelegen.

Alle Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Es war erstmals seit viereinhalb Jahren, dass es keine Gegenstimme gab. Bereits im Februar waren die Zinsen nach einer knappen Entscheidung nicht verändert worden. Damals hatten sich vier der neun Mitglieder noch für Leitzinssenkungen ausgesprochen. Zuletzt hatte die Notenbank im Dezember die Zinsen verändert. Damals wurden sie um 0,25 Prozentpunkte reduziert.

Das britische Pfund legte nach der Entscheidung zu Euro und Dollar zu. Die Renditen von britischen Staatsanleihen stiegen deutlich. Der britische Aktienmarkt weitete vorherige Verluste aus.

/jsl/jkr/stk

LONDON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nach Fed-Signalen: EZB vor Zinsentscheidung - treiben Ölpreise die Inflation erneut an?
SNB ändert Leitzins nicht und bleibt bei null Prozent
Gold und Silber verlieren Schwung - Hoffnung auf sinkende Zinsen schwindet

Bildquelle: Alex Yeung / Shutterstock.com,rnagy / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen schwächer -- Wall Street mit negativem Handelsschluss -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische und der deutsche Leitindex bewegten sich im Minus. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen