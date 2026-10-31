Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.10.2026 10:49:38

Boehringer-Chef: Westen hat 'kein Monopol auf Innovation'

SEOUL (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des deutschen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, Shashank Deshpande, sieht die wachsende Konkurrenz aus China als Ansporn für die Branche. "Konkurrenz belebt das Geschäft. Europa und Amerika haben kein Monopol auf Innovation", sagte Deshpande der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Seoul. Gute Wissenschaft käme zunehmend aus China.

Bei der Wirtschaftskonferenz in der südkoreanischen Hauptstadt betonte Deshpande zudem die wachsende Bedeutung des Asien-Pazifik-Raums für Innovationen in der Pharmaindustrie. Boehringer Ingelheim betreibt nach eigenen Angaben mehr als 200 klinische Studien in der Region - China ausgenommen - und arbeitet mit rund 160 wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Allein in Südkorea führt der Konzern derzeit rund 50 klinische Studien durch.

KI könnte Medikamentenentwicklung deutlich beschleunigen

Auch künstliche Intelligenz könnte die Pharmaforschung nach Einschätzung Deshpandes grundlegend verändern. Ende Oktober kündigte Boehringer Ingelheim eine strategische Partnerschaft mit dem US-Technologiekonzern Microsoft zur Erforschung KI-gestützter klinischer Studien an. Dadurch könne sich die klinische Entwicklung eines neuen Medikaments potenziell um bis zu 50 Prozent beschleunigen, glaubt Deshpande.

Die Asien-Pazifik-Konferenz wurde am Freitag vom Kanzler Friedrich Merz eröffnet. Dabei warb dieser erneut für ein globales Netzwerk für einen auf internationalen Regeln basierenden freien Handel. An der Asien-Pazifik-Konferenz nahmen rund 1000 Wirtschaftsvertreter aus Deutschland und dem indopazifischen Raum teil./fkr/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

mehr Analysen
29.10.26 Microsoft Buy UBS AG
29.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 468,00 -1,08% Microsoft Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:42 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen