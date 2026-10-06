Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
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06.10.2026 18:30:59
Boeing, Ford and Warner Bros. Discovery Have Billions in Debt Coming Due as Yields Hit 5.3%
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|12 870,00
|-1,68%
|Boeing Co.
|168,60
|0,21%
|Discovery Holdings LtdShs
|14,00
|0,00%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|916,00
|0,88%
|Warner Bros. Discovery
|27,59
|-0,09%
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