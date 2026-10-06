Discovery Holdings LtdShs Aktie

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WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331

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06.10.2026 18:30:59

Boeing, Ford and Warner Bros. Discovery Have Billions in Debt Coming Due as Yields Hit 5.3%

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Boeing Co. 168,60 0,21% Boeing Co.
Discovery Holdings LtdShs 14,00 0,00% Discovery Holdings LtdShs
Hit Co.,Ltd. Registered Shs 916,00 0,88% Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Warner Bros. Discovery 27,59 -0,09% Warner Bros. Discovery

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