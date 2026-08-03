Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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03.08.2026 21:58:00

Boeing: Kleinstes Modell der 737-Max-Reihe erhält Zulassung

Nach den Abstürzen zweier Boeings des Typs 737 Max wurden keine weiteren Modelle der Reihe zugelassen. Nun darf wieder eine Variante eingesetzt werden. Dabei hatte die Luftfahrtbehörde FAA erst kürzlich Inspektionen gefordert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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