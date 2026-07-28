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Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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28.07.2026 11:38:00

Boeing: US-Behörde warnt vor losen Sitzen in Hunderten Maschinen

Erneut eine Produktionspanne bei Boeing? Die US-Luftfahrtbehörde fordert eine Inspektion womöglich falsch montierter Sitze. Bei Notlandungen und Turbulenzen könnten diese gefährlich werden. Betroffen sind mehr als 400 Jets.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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