Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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28.07.2026 11:38:00
Boeing: US-Behörde warnt vor losen Sitzen in Hunderten Maschinen
Erneut eine Produktionspanne bei Boeing? Die US-Luftfahrtbehörde fordert eine Inspektion womöglich falsch montierter Sitze. Bei Notlandungen und Turbulenzen könnten diese gefährlich werden. Betroffen sind mehr als 400 Jets.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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