Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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14.08.2026 08:42:00

Boeing 737 Max: Hinterbliebene erstreiten Millionenentschädigung vor Gericht

Zwei Abstürze von Boeing 737 Max kosteten 346 Menschenleben. Boeing zahlte geheime Summen. Nur wenige Hinterbliebene haben Gerichtsurteile erzwungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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