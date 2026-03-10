Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Weg aus der Krise 10.03.2026 16:13:39

Boeing-Aktie dennoch im Minus: Jet-Auslieferungen liegen vor Airbus

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Januar und Februar deutlich mehr Passagier- und Frachtjets ausgeliefert als Weltmarktführer Airbus aus Europa.

Allein im abgelaufenen Monat fanden 51 Boeing-Maschinen den Weg zu den Kunden, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Das waren so viele wie zuletzt im Februar 2017. In den ersten zwei Monaten kam Boeing damit auf 97 Jets. Konkurrent Airbus lieferte im gleichen Zeitraum nur 54 Maschinen aus.

Im Gegensatz zu Airbus kommt Boeing aus einer jahrelangen Krise. Wegen zweier tödlicher Abstürze, eines Flugverbots, anhaltender Produktionsmängel und des Beinahe-Unglücks einer Boeing 737 Max schrieb der Konzern jahrelang tiefrote Zahlen. Anfang 2024 stellte die US-Luftfahrtbehörde FAA Boeing unter strenge Aufsicht. Die Auslieferungen des Flugzeugbauers brachen in der Folge ein. Erst 2025 ging es wieder ein gutes Stück aufwärts.

Mit 600 ausgelieferten Maschinen lag der US-Konzern im vergangenen Jahr aber immer noch klar hinter dem Airbus-Konzern, der auf 793 Jets kam. Für 2026 hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury 870 Maschinen vorgenommen.

Unterdessen holte Boeing im Februar Bestellungen über 21 Verkehrsflugzeuge herein, musste aber auch 6 Stornierungen hinnehmen.

Im NYSE-Handelt notiert die Boeing-Aktie zeitweise 1,41 Prozent tiefer bei 221.89 US-Dollar.

/stw/niw/stk

ARLINGTON/SEATTLE (dpa-AFX)

10.03.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10.03.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
09.03.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Airbus Overweight Barclays Capital
09.03.26 Airbus Outperform Bernstein Research
