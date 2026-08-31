Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Außerplanmäßige Landung
|
31.08.2026 17:05:00
Boeing-Aktie im Minus: 737 landet nach Rauchvorfall in Bordküche außerplanmäßig in Paris
Das sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Eurowings, die den Flug EW 590 über eine beauftragte andere Airline angeboten hatte.
Die Passagiere hätten Hotelübernachtungen und die nötigen Transfers angeboten bekommen und würden auf die nächstmöglichen Flüge umgebucht, sagte der Sprecher. Die außerplanmäßige Landung sei vorsorglich und unter dem Flug-Prioritätenstatus "normal" erfolgt. "Die Sicherheit der Passagiere und der Crew war zu keiner Zeit gefährdet", betonte Eurowings. Zuvor hatte RTL berichtet.
Im NYSE-Handel am Montag zeigt sich die Boeing-Aktie zeitweise 1,39 Prozent tiefer bei 206,90 US-Dollar.
/rs/DP/zb
KÖLN/PARIS (dpa-AFX)
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