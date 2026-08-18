Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Tailstrike
|
18.08.2026 20:41:08
Boeing-Aktie im Minus: Flugzeug bei Beinahe-Unfall in München hatte womöglich Beschleunigungsproblem
Ungefähr auf halbem Weg auf der Startbahn habe die Maschine rund zwei Sekunden lang nicht an Tempo zugelegt, heißt es in den Berichten weiter. Danach habe die Maschine zunächst bis zur kritisch erforderlichen Geschwindigkeit beschleunigt, aber dann sei das Tempo abgefallen. Da nicht mehr genug Strecke auf der Bahn vorhanden gewesen sei, um den Start sicher abzubrechen, habe der Pilot den Startvorgang fortgesetzt. Der Pilot habe die Triebwerks-Schubhebel auf maximale Position gebracht und die Flugzeugnase hochgezogen.
Warnmeldung veranlassten Pilot zur Umkehr
Nach dem gerade noch erfolgreichen Abheben habe die Maschine Warnmeldungen abgegeben, dass das Heck auf das Rollfeld getroffen sei
- ein sogenannter Tailstrike - und zudem vier der acht Reifen Luft
verlören, heißt es weiter. Bei einer späteren ersten Inspektion sei festgestellt worden, dass die Reifen - drei auf der linken Fahrwerksseite, einer auf der rechten - geplatzt waren. Die Besatzung habe daraufhin die Flugsicherung informiert und entschieden, für eine technische Überprüfung nach München zurückzukehren.
Vor dem Landen ließ die Maschine nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) noch Kerosin ab, um die Maschine leicht genug für eine sichere Landung zu machen. Zudem habe der Pilot die Maschine zwei Schleifen in niedriger Höhe über dem Flughafen drehen lassen, damit die Flugsicherung den Zustand des Fahrwerks beurteilen konnte. Nachdem keine Abnormitäten daran festgestellt wurden, habe der Pilot das Flugzeug gelandet.
Aufnahmen in sozialen Medien zeigten, wie die Boeing von Flug VN34 am Samstag beim Start über die Bahn hinaus raste und - eine Staubwolke hinterlassend - abhob. Bei der Landung rund zwei Stunden später war Qualm zu sehen, der am Fahrwerk aufstieg. Den Berichten zufolge gab es im Flugzeug mit 271 Passagieren und 16 Crew-Mitgliedern selbst kein Feuer oder Rauch. Verletzt wurde niemand.
Im NYSE-Handel zeigt sich die Boeing-Aktie zeitweise 0,85 Prozent leichter bei 224,02 US-Dollar.
/juw/DP/stw
HANOI (dpa-AFX)
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