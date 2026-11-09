Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Sparmaßnahmen
|
09.11.2026 21:58:08
Boeing-Aktie schwächer: 5 Prozent Jobabbau in der Verkehrsflugzeugsparte
Die Bekanntgabe des Stellenabbaus erfolgt nur zwei Wochen nach der Verschiebung eines Produktionsausbaus für die 737 Max. Zudem hatte sich die Unternehmensführung mit Blick auf das Auslieferungsziel 2026 für den Großraumjet 787 eher vorsichtig gezeigt und auf das untere Ende der Zielspanne verwiesen.
Der nun angekündigte Stellenabbau passe denn auch zu den Äußerungen des Managements zu den Produktionszahlen während der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen vor 2 Wochen, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Durch den Schritt könnte Boeing rund 250 Millionen Dollar einsparen, wenn man von rund 51.000 Beschäftigten im Verkehrsflugzeuggeschäft ausgehe.
Die an der NYSE gelistete Boeing-Aktie verliert zeitweise 0,58 Prozent auf 172,39 US-Dollar.
/mis/bek
ARLINGTON (dpa-AFX)
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