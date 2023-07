Boeing-Aktie steigt dennoch: Boeing im zweiten Quartal erneut in den roten Zahlen

Probleme in den Lieferketten, gestiegene Kosten für ein militärisches Trainingsflugzeug und eine Tarnkappendrohne sowie andere Sonderposten führten unter dem Strich zu einem Verlust von 149 Millionen US-Dollar (rund 135 Mio Euro), wie Boeing am Mittwoch in Arlington mitteilte. Schon im ersten Quartal hatte der Konzern einen Verlust erlitten, nachdem er von 2019 bis 2022 bereits vier Jahre in Folge in den roten Zahlen gesteckt hatte. Dennoch sprach Boeing-Chef Dave Calhoun von einem "soliden zweiten Quartal".

Boeing erzielte in den Monaten April bis Juni überraschend einen bereinigten freien Barmittelzufluss von 2,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten damit gerechnet, dass der Konzern wieder einmal Geld verbrennen würde.

Boeing-Aktie mit Ausbruchsversuch

Die Aktien von Boeing haben am Mittwoch positiv auf Quartalszahlen reagiert und den höchsten Stand seit November 2021 erreicht. Mit einem Plus von 8,72 Prozent ging es bei 232,80 US-Dollar in den Feierabend. Damit gelang es den Anteilsscheinen, die Seitwärtsphase seit Anfang des Jahres mit Kursen von etwas über 192 bis fast 224 Dollar zunächst zu verlassen.

Der bereinigte Verlust je Aktie sei niedriger als von ihm befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC. Der starke freie Barmittelzufluss stütze seine Zuversicht hinsichtlich der Aussichten für das Gesamtjahr.

Im zweiten Quartal wirkte sich der Anstieg der Flugzeugauslieferungen positiv auf den Umsatz aus: Der Erlös stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf knapp 19,8 Milliarden Dollar und damit deutlich stärker als von Analysten im Schnitt erwartet.

