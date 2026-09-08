Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
US-Flugzeugbauer 08.09.2026 17:39:43

Boeing-Aktie steigt dennoch: Rückstand auf Airbus bei August-Auslieferungen

Boeing-Aktie steigt dennoch: Rückstand auf Airbus bei August-Auslieferungen

Boeing hat im August weniger Flugzeuge ausgeliefert als Konkurrent Airbus.

Wie der US-Flugzeugbauer mitteilte, beliefen sich die Auslieferungen auf 51 Maschinen. Zudem kamen brutto 15 Bestellungen herein. Airbus übergab 57 Flugzeuge an die Kunden und heimste brutto 67 Aufträge ein.

Die Boeing-Auslieferungen umfassten 41 Maschinen des Typs 737 Max, vier 787 Dreamliner, zwei 777-Frachter und drei 767. Bestellungen verbuchte Boeing für 13 Dreamliner und zwei 737 Max. Stornierungen gab es keine.

Bis Ende August hat Boeing dieses Jahr damit 418 Flugzeuge ausgeliefert. Airbus kommt auf 475.

Im NYSE-Handel notiert die Boeing-Aktie zeitweise 0,89 Prozent höher bei 214,14 US-Dollar.

Von Connor Hart

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Boeing-Vorfall in München: BFU wertet Flugschreiber aus - Aktie unbeeindruckt

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

mehr Analysen
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Boeing Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 183,20 1,09% Boeing Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen